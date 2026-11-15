Эксперт Маслов оценил перспективы взаимодействия РФ со странами Африки и Азии Профессор МГУ Маслов: РФ нужно системно выстраивать работу с Африкой и Азией

Москва15 ноя Вести.России следует системно выстраивать взаимодействие со странами Африки и Азии. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Африка - площадка, где можно работать. Многие российские компании в области, скажем, технологий, различных поставок работают в Африке. Но нужна системность. И в Африке, как и в странах Азии, нам нужно более системно работать и выстраивать эту работу отметил он

В частности, заявил эксперт, внимание следует уделить подготовке кадров.

Нам очень много надо перестраивать, и тогда мы подготовим необходимое количество кадров, которые смогут работать с наукой, образованием, технологиями, инновациями в самых разных странах Азии и Африки. Нам нужно новое поколение креативных людей, тех, которые могут пойти на прорыв. И они есть на самом деле заявил профессор

Ранее в МИД России сообщили, что страны Африки проявили значительный интерес к расширению сотрудничества с Россией в энергетике.