Эксперт Мухина рассказала о росте турпотока из России в Северную Корею Турпоток из РФ в КНДР вырос на 25%

Москва11 сен Вести.Поток российских туристов в КНДР в 2026 году существенно увеличился по сравнению с предыдущим годом.

Об этом ТАСС рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.

По ее словам, туристический поток из РФ в Северную Корею вырос как в 2025 году, так и в 2026-м.

Например, в июле мы отправили на 15% больше, чем в 2025 году, в августе было на 25% больше желающих отдохнуть в закрытой стране отметила Мухина

По словам эксперта, северокорейский детский лагерь Сондовон также набирает обороты.

В этом году в первую смену уехали более 400 детей, во вторую смену уехало где-то около 300 детей. Это приблизительно на 30% больше, чем в 2025-м подчеркнула представитель туристической отрасли

В середине августа стало известно, что спрос на путешествия россиян в Корейскую Народно-Демократическую Республику остается высоким. Как тогда сообщала Мухина, в стране появляются новые маршруты и точки притяжения для туристов, у россиян особенно востребованы пляжные туры в популярный курорт на Японском море Вонсан.