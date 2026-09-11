Москва11 сенВести.Поток российских туристов в КНДР в 2026 году существенно увеличился по сравнению с предыдущим годом.
Об этом ТАСС рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.
По ее словам, туристический поток из РФ в Северную Корею вырос как в 2025 году, так и в 2026-м.
Например, в июле мы отправили на 15% больше, чем в 2025 году, в августе было на 25% больше желающих отдохнуть в закрытой странеотметила Мухина
По словам эксперта, северокорейский детский лагерь Сондовон также набирает обороты.
В этом году в первую смену уехали более 400 детей, во вторую смену уехало где-то около 300 детей. Это приблизительно на 30% больше, чем в 2025-мподчеркнула представитель туристической отрасли
В середине августа стало известно, что спрос на путешествия россиян в Корейскую Народно-Демократическую Республику остается высоким. Как тогда сообщала Мухина, в стране появляются новые маршруты и точки притяжения для туристов, у россиян особенно востребованы пляжные туры в популярный курорт на Японском море Вонсан.