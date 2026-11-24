Москва24 ноя Вести.У танков "Абрамс", переданных Украине западными союзниками, на поле боя ограниченный спектр действия. Об этом ИС "Вести" заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Было много вопросов о том, что поставленные "Абрамсы" фактически никак не используются. Это неудивительно: тяжелой бронетехнике сейчас достаточно сложно на первой линии. Но это не значит, что танки не могут работать прямой наводкой заявил он

Об "Абрамсах" противника долгое время не было сведений, уточнил Рожин. Значительное количество танков было разгромлено в боях в районе Красноармейской агломерации.

Они долгое время не мелькали, но вот опять появились. Видимо, наши будут пытаться на них охотиться добавил аналитик

В сентябре военный журнал Military Watch Magazine писал, что к началу июня 2025 года ВСУ потеряли до 87% парка — при этом большинство машин были уничтожены, а некоторые брошены и захвачены. Австралия в том же году поставила 49 дополнительных машин, списанных из состава ее вооруженных сил, но Киев больше не применяет их у линии боевого соприкосновения.