ВСУ больше не применяют танки Abrams на передовой Military Watch Magazine: ВСУ больше не используют танки Abrams на передовой

Москва6 сен Вести.Вооруженные силы Украины больше не применяют танки Abrams, переданные Австралией, непосредственно у линии боевого соприкосновения из-за угрозы российских ударов. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Украинские военные вывели машины с передовых позиций после серьезных потерь бронетехники.

Украинские военные вынуждены применять недавно поставленные танки M1A1 американского производства вдали от фронта, поскольку техника оказалась крайне уязвимой к российским ударам говорится в материале издания

К началу июня 2025 года ВСУ, по оценкам Military Watch Magazine, потеряли до 87% парка — при этом большинство машин были уничтожены, а некоторые брошены и захвачены противником. Австралия в 2025 году поставила 49 дополнительных машин, списанных из состава ее вооруженных сил, и решение Киева не отправлять их на передовую говорит об усвоенных уроках насчет уязвимости этого типа.

Полгода назад тот же журнал писал, что украинские боевики в большинстве случаев используют полученную от западных стран технику неэффективно. Большая часть переданных танков Abrams сгорела на фронте, так как командиры бездумно отправляли их в бой с целью показать пехоте, что солдат прикрывает тяжелая техника.