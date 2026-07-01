В России объяснили, почему не используют зенитки "Шилка" на СВО "Военный осведомитель": ЗСУ "Шилка" нет на СВО из-за их изношенности

Москва1 июл Вести.Советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" не принимают участия в борьбе с украинскими беспилотниками в зоне проведения российской спецоперации (СВО) на Украине из-за выработки ресурса. Они изношены, пояснил Telegram-канал "Военный осведомитель".

Автор публикации указал, что ресурс большинства этих машин "вышел почти в ноль". Самоходные зенитки "Шилка" активно применялись в виде оружия поддержки во множестве вооруженных конфликтов последние сорок лет. Эта техника стала постепенно вымываться с баланса еще в советские годы даже по мере обычного перевооружения, отмечает издание.

Во-первых, массовый серийный выпуск ЗСУ-23-4 прекращен в 1982 году еще напоминает автор Telegram-канала

Самые исправные "Шилки" с баз хранения после начала СВО сразу отравились в бой. И даже не в противовоздушный, а снова как оружие поддержки. По данным "Военного осведомителя", восстановленные зенитные установки уже давно находятся на защите ряда объектов.

Но и тут сразу начинаются нюансы. От того, что этих машин все равно мало, до того, что расчеты даже для стрельбы по тихоходным дронам тоже надо всерьез готовить отмечается в материале

"Шилки" надо было модернизировать, установить на них современные приборы наведения, системы автозахвата цели и блоки ракет ПЗРК. Но пока зенитная установка модернизируется, она ничего не может прикрыть в качестве системы ПВО. У "Шилки" есть проблемы калибра, не зря их стали заменять в свое время. Простых, чудесных и бесплатных решений давно уже не осталось, делает вывод автор публикации.

Россия на фоне воинственных заявлений Киева будет продолжать СВО до тех пор, пока не достигнет своих целей, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.