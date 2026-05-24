Москва24 мая Вести.70 тысяч солдат, а также 7 тысяч единиц техники примут участие в учениях ядерной триады РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Данные учения охватывают примерно 70 тысяч человек, и к ним будет привлечено более 7 тысяч единиц боевой техники и ракетного вооружения. В ходе учений будут отрабатываться пуски баллистических ракет, пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет. Кроме того, будет отработано взаимодействие с белорусскими вооруженными силами. Вчера в Белоруссии учения ядерных сил республики начались. Они представлены самолетами СУ-25, модернизированными для доставки ядерных бомб, а также комплексами "Искандер-М", способными нести ракеты с ядерной боевой частью заявил Кнутов

Сейчас на территории Белоруссии разворачивается комплекс "Орешник", который также может оснащаться ядерной боевой частью. Что касается России, то здесь будут участвовать и комплексы, подвижные грунтовые комплексы "Ярс", которые оснащены ядерными боевыми частями, разделяющимися блоками, с блоками индивидуального наведения. Кроме того, в учениях примут участие новейшие ракеты "Сармат", которые сейчас поступают на вооружение. Вероятнее всего, они будут участвовать в режиме электронного пуска. И также будут принимать участие крылатые ракеты, которые будут запускаться со стратегических бомбардировщиков ТУ-95 и ТУ-160. Ну и, естественно, пройдут пуски баллистических ракет с атомных подводных лодок. Это ракеты "Синева" и, возможно, ракета "Булава" рассказал Кнутов

Ранее сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович заявил, что масштаб совместных учений РФ и РБ "впечатляет". Он особо отметил количество задействованных стратегических подводных лодок.