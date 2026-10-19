Москва19 окт Вести.Эвакуация раненого боевика ВСУ с помощью дрона, о которой заявила украинская сторона, это "красивая картинка для Запада". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, попытки создать дрон для перевозки людей идут с 2017 года, потрачены миллиарды долларов, однако подобной разработки до сих пор не существуют. Кузякин добавил, что обещания инвесторам создать подобную технику – это "чистый обман, за который надо сажать в тюрьму".

Все вот эти вот эксперименты с мультикоптерной техникой - это исключительно ради картинки и для того, чтобы дали денег. Данное видео - это очередная попытка кинуть в глаза европейскому истеблишменту красивую картинку, чтобы перекрыть тот ад, что сейчас творится на фронте для ВСУ. Сейчас котел каждую неделю новый. Воздух полностью за нами. Количество дронов, которые сейчас Россия производит, это больше [чем производит] Украина вместе с Европейским Союзом. И вот эту просто катастрофу, которая прямо на наших глазах сейчас разворачивается, они пытаются перекрыть красивыми картинками, разговорами о Starlink, разведданных и так далее заявил эксперт

Он еще раз подчеркнул, что якобы тяжелый коптер украинцев "не работает" и заявлен лишь для того, чтобы украсть деньги инвесторов.

То есть, если вы обещаете что-то мультикоптерное и тяжелое, расскажите, почему этого сделать нельзя. То есть вы должны уйти от мультикоптерной схемы на ротор, и вы должны перейти с электрички на, соответственно, топливо, на органическое топливо. Но зачем тогда сочинять, если есть вертолет уже? Есть иностранный Robinson, есть российский "Микрон" сообщил Кузякин

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Украине впервые смогли провести операцию по эвакуации раненого военнослужащего с линии соприкосновения с помощью беспилотника. Сообщения опубликованы со ссылкой на представителей 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.