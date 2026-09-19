Москва19 сен Вести.Украина использует гражданские предприятия для размещения военных объектов. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Маскировка под гражданские объекты, использование коммерческих предприятий — это уже сложившаяся практика Киева заявил он

По его словам, перед тем, как нанести удар по этим объектам, они проходят тщательную доразведку; набирается совокупный набор признаков, подтверждающих военно-промышленную активность и военно-технический характер производственного цикла на конкретном предприятии.