Москва22 сен Вести.Интенсивные удары ВС РФ делают программу проведения приватизации украинских активов в 2027 году невыполнимой. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Это [удары ВС РФ] просто делает невозможной приватизацию, и тем более завод денег в распоряжение украинских властей от этого проекта, сколько бы они ни хотели получить. Они хотят $45 млрд, но это чистая фантастика. То есть даже и $5 млрд получить будет просто нереально. Потому что одно дело заключить с киевским режимом для западного бизнеса сделки о том, что со временем они получат эти активы, да, если Украина сохранится. А другое дело сейчас дать крупные средства и формально войти в положение собственников, но в реальности просто приготовиться к тому, что вы ничего не заработаете, а только потеряете деньги на этом проекте рассказал Колташов

Эксперт сравнил ситуацию на Украине с Южным Вьетнамом в последние месяцы его существования.

Это очень плохой проект. Это, знаете, как Южный Вьетнам накануне падения устроил бы приватизацию всего, что у него там осталось. И американский бизнес купил бы [активы], а там через какое-то время никакого Южного Вьетнама больше бы не было. Вот это та же самая ситуация. Это ситуация авантюристической приватизации объяснил Колташов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к перемирию с РФ без предварительных условий. По его словам, он готов к прекращению огня и началу переговоров.