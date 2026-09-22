Москва22 сен Вести.Украина могла потерять до 50% экспортной выручки зерна из-за ударов ВС РФ. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он добавил, что Киев лишился своего металлургического сектора, который обеспечивал до 10% ВВП страны, а теперь рискует потерять еще и сельскохозяйственную отрасль.

Европейский союз открыт к потреблению украинского зерна. Туда, конечно, сейчас устремляется большое количество фур, но все равно мы можем говорить о том, что до 50% экспортной выручки может быть здесь потеряно. Во-первых, потому что не отправили покупателям по морю. Во-вторых, потому что не сохранили. Ну и в-третьих, Европейский союз заплатит меньше. То есть потери будут очень большие, учитывая, что металлургический сектор, который давал 10% ВВП, уже выведен из игры. Следующее на очереди - это падение поступлений в казну от агросектора объяснил Колташов

Ранее Колташов оценил перспективы потенциальной приватизации на Украине. По его словам, в связи с регулярными ударами ВС РФ ее проведение не представляется возможным.