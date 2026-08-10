Москва10 авг Вести.Совместное производство беспилотников Сербией и Израилем является большой ошибкой, так как сотрудничество в военной сфере со страной, находящейся в конфликте, недопустимо. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

[Президент Сербии Александр] Вучич отметил, что в сентябре открывается фабрика дронов в Сербии. Это совместный проект Израиля и Сербии, и что они пригласили украинскую сторону на открытие этой фабрики, этого производства. На самом деле, я считаю это большой ошибкой – вообще сотрудничать в военном плане со страной, которая именно в конфликте. Я здесь имею в виду Израиль сказала Трифкович

Эксперт также подчеркнула, что Сербия должна прекратить поставки оружия Украине.

А что касается доставки оружия сербского в Украину… Мне кажется, что на самом деле Запад его [Вучича] заставляет это делать. И, мне кажется, что это надо прекратить. Если он [Вучич] говорит и заявляет, что он сам принимает решения, что Сербия – суверенная страна, значит, Сербия должна принять решение и прекратить поставку оружия, которое убивает на самом деле граждан России заявила Трифкович

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна совместно с Израилем планирует производить боевые беспилотники.