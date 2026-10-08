Эксперт назвала основную проблему с кожей после летнего отпуска Дерматолог Комогорцева: после летнего отпуска кожа начинает шелушиться

Москва8 окт Вести.На коже усиливается пигментация, а также начинается шелушение после летнего отпуска. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Александра Комогорцева.

Как объяснила эксперт в беседе с NEWS.ru, это может быть связано с активным солнцем, морской водой и изменением привычного ухода за кожей.

После лета пациенты чаще обращаются к косметологам с обезвоженностью кожи, усилившейся пигментацией и шелушением сказала Комогорцева

Эксперт добавила, что не каждое изменение на коже после отпуска является серьезной проблемой. При этом, предупредила врач, следует обратить особое внимание на случаи, когда после процедур пациент не соблюдал ограничения и в течение долгого времени находился на солнце. Как пояснила Комогорцева, это может привести к повышению риска нежелательной пигментации.