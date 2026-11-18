Москва18 ноя Вести.Увольнение может последовать за розыгрышем начальника в случае систематических оскорблений или грубого нарушения корпоративной этики, рассказала в беседе с "Абзацем" HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, работодатель может применить к сотруднику дисциплинарное взыскание.

В каждой компании бывают кодекс корпоративной этики или правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны нормы общения, запрет на грубость, неуважительные шутки. Если сотрудник с этим документом ознакомлен под подпись и потом нарушил, то работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Если человек регулярно позволяет себе оскорбительные замечания в адрес руководителя, то это уже нарушение норм поведения в коллективе отметила Лоикова

Эксперт пояснила, что на работе неуместны вульгарные шутки, насмешки над религией, внешностью, политическими взглядами или семейными проблемами. Кроме того, запрещается грубо высмеивать ошибки коллег или ставить их в неловкое положение перед клиентами.

Если шутка содержит реальную угрозу, шантаж, переход в психологическое давление или физическое воздействие, такие действия могут уже квалифицироваться серьезнее. Работодатель вправе защитить сотрудника или порядок работы в коллективе добавила HR-эксперт

Если коллеге неловко, стыдно, он просит остановиться, а подшучивания продолжаются, то границы нарушены – розыгрыш зашел слишком далеко. Кроме того, тревожным сигналом является рост напряжения и ухудшение отношений в офисе после шутки. Если ситуация уже задела коллегу, эксперт рекомендует незамедлительно извиниться, чтобы разрядить обстановку и сохранить нормальное общение в коллективе.

Ранее Лоикова рассказала, что действия соискателей, которые умышленно указывают в резюме недостоверную информацию, могут нести не только репутационные риски, но и юридические, вплоть до уголовной ответственности.