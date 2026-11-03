HR-эксперт рассказал, за сокрытие какой информации могут уволить с работы HR-эксперт Чихачев: за сокрытие производственных рисков могут уволить

Москва3 ноя Вести.Утаивание от руководства сведений об угрозах на производстве может обернуться увольнением сотрудника. Об этом "Абзацу" рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев.

По его словам, если информирование о подобных обстоятельствах входит в должностные обязанности работника, сокрытие данных может расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Особенно строгие требования действуют в вопросах охраны труда: ст. 215 ТК РФ обязывает немедленно информировать руководство об известных угрозах жизни и здоровью людей и нарушениях требований безопасности рассказал эксперт

Он добавил, что увольнение также возможно в случае разглашения коммерческой тайны, персональных данных и другой охраняемой законом информации.

Кроме того, Чихачев обратил внимание на случаи коллективного сокрытия нарушений. Сотрудники могут договориться не сообщать о недостаче или передавать клиентов конкурентам в обмен на вознаграждение, привел примеры специалист. Если участие работника в таких действиях будет доказано, ему могут вынести дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, подытожил он.

Ранее россиян предупредили о риске увольнения даже за один прогул. Его можно отнести к грубым нарушениям трудовых обязанностей.