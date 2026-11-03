Москва3 нояВести.Утаивание от руководства сведений об угрозах на производстве может обернуться увольнением сотрудника. Об этом "Абзацу" рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев.
По его словам, если информирование о подобных обстоятельствах входит в должностные обязанности работника, сокрытие данных может расцениваться как дисциплинарное нарушение.
Особенно строгие требования действуют в вопросах охраны труда: ст. 215 ТК РФ обязывает немедленно информировать руководство об известных угрозах жизни и здоровью людей и нарушениях требований безопасностирассказал эксперт
Он добавил, что увольнение также возможно в случае разглашения коммерческой тайны, персональных данных и другой охраняемой законом информации.
Кроме того, Чихачев обратил внимание на случаи коллективного сокрытия нарушений. Сотрудники могут договориться не сообщать о недостаче или передавать клиентов конкурентам в обмен на вознаграждение, привел примеры специалист. Если участие работника в таких действиях будет доказано, ему могут вынести дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, подытожил он.
Ранее россиян предупредили о риске увольнения даже за один прогул. Его можно отнести к грубым нарушениям трудовых обязанностей.