Москва21 окт Вести.Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке страхование судов от военных рисков возросло с 1-3% от стоимости корпуса до 7-10%. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Страховка от военных рисков ранее стоила примерно от одного до трех процентов стоимости корпуса судна, да? Теперь же это от 7 до 10%. На 15 октября для брокеров ориентир был 9%. Это очень значительные цифры заявил Новик

Ранее Новик рассказал об изменении в подходе к обеспечению безопасности морских путей. По его словам, теперь этим занимается не только рынок, но и государство.