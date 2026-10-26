Эстонские страховщики начали предлагать клиентам защиту на случай войны В Эстонии страховщики стали предлагать клиентам защиту от военных рисков

Москва26 окт Вести.В Эстонии страховые агентства начали предлагать своим клиентам страховку на случай войны и боевых действий в мирное время.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, отмечая, что до настоящего времени такие риски относились к форс-мажору или обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим эстонские страховые компании от обязанности компенсировать возникший ущерб.

Все больше эстонских страховых фирм предлагают своим клиентам компенсацию рисков, связанных с войной и боевыми действиями в мирное время говорится в сообщении

Как пояснил представитель одной из страховых фирм, защита от военных рисков подразумевает компенсацию последствий от взрывов "случайных военных дронов, ракет, снарядов, мин" именно в мирное время.

Ранее стало известно, что Эстония нарастила расходы на оборону в 3,6 раза за последние пять лет вместе с другими странами Прибалтики, а также Польшей. Военные траты этих стран достигают 5% ВВП и выше.