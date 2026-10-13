Минобороны Эстонии выделит сотни тысяч евро на мультфильмы на тему обороны МО Эстонии выделит 250 тыс. евро на мультфильмы, укрепляющие волю к обороне

Москва13 окт Вести.Эстонское министерство обороны выделит 250 тысяч евро на создание видеоигр, мультфильмов и кино на тему защиты страны, сообщает местная телерадиокомпания ERR.

Министерство обороны объявило конкурс с бюджетом до 250 тысяч евро на поддержку создания фильмов и других аудиовизуальных произведений, укрепляющих в жителях Эстонии волю к защите государства говорится в сообщении

Как отмечается, ведомство ожидает увидеть "проекты художественных, документальных и анимационных фильмов, телесериалов и нарративных видеоигр".

Представитель министерства Томас Мелль подчеркнул, что "готовность защищать государство – важная часть государственной обороны Эстонии", а ее укрепление стоит в приоритете у Таллина.

Ранее сообщалось, что Эстония увеличила расходы на оборону в 3,6 раза за последние пять лет – вместе с другими странами Прибалтики, а также Польшей, военные траты которых достигают 5% ВВП и выше. Такая милитаризация стала главным фактором роста дефицита бюджета и госдолга в Европе