Москва21 октВести.Порт Янбу на Красном море становится основным пунктом для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
Давление идет одновременно на Ормузский пролив и на его главный обход, Баб-эль-Мандебский пролив. Трубопровод Восток-Запад 6 октября, если касается цифр, прокачал 5,8 млн баррелей в сутки к Красному морю. И Янбу стал основным нефтяным гейтом, воротами Королевствазавил Новик
Ранее Новик рассказал о подорожании страхования судов. По его словам, ее стоимость выросла с 1-3% от стоимости судна до 7-10%.