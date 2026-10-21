Эксперт Новик заявил, что порт Янбу становится основным для Саудовской Аравии Эксперт Новик: порт Янбу становится основным для Саудовской Аравии

Москва21 окт Вести.Порт Янбу на Красном море становится основным пунктом для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Давление идет одновременно на Ормузский пролив и на его главный обход, Баб-эль-Мандебский пролив. Трубопровод Восток-Запад 6 октября, если касается цифр, прокачал 5,8 млн баррелей в сутки к Красному морю. И Янбу стал основным нефтяным гейтом, воротами Королевства завил Новик

Ранее Новик рассказал о подорожании страхования судов. По его словам, ее стоимость выросла с 1-3% от стоимости судна до 7-10%.