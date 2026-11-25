Эксперт Лоикова: за неподобающее поведение на корпоративе уволить нельзя

Эксперт - о том, могут ли уволить за неподобающее поведение на корпоративе Эксперт Лоикова: за неподобающее поведение на корпоративе уволить нельзя

Москва25 ноя Вести.Независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова в интервью ИС "Вести" рассказала, какое наказание может получить сотрудник за неподобающее поведение на корпоративе.

Только за неподобающее поведение человека уволить нельзя, однако есть нюансы, подчеркнула эксперт.

В Трудовом кодексе у нас нет понятия "корпоратив". Поэтому уволить сотрудника исключительно за неудачную шутку, танцы или эмоциональное поведение на согласованном руководством празднике нельзя заявила она

Но дисциплинарная ответственность (замечание, выговор с последующим увольнением) наступает только при совершении каких-либо проступков, прямо предусмотренных Трудовым кодексом при строгом соблюдении процедуры.

Если что-то произошло, это обязательно нужно зафиксировать как факт, собрать доказательства, запросить письменное объяснение от работников, которые там присутствовали подчеркнула Зулия Лоикова

Например, по ее словам, если праздник прошел в будний день, а сотрудник на следующий день не вышел на работу.