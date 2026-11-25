HR-эксперт Лоикова: алкогольный Новый год возвращается в этом году

HR-эксперт назвала неожиданную тенденцию в проведении новогодних корпоративов HR-эксперт Лоикова: алкогольный Новый год возвращается в этом году

Москва25 ноя Вести.Увеличение употребления алкоголя на новогодних корпоративах в компаниях - новая тенденция. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.

По ее словам, в последнее время набирала популярность тенденция сокращения алкогольных напитков на корпоративах или организация вовсе безалкогольных вечеринок. Однако сейчас ситуация приняла обратный характер.

За последний год мы видим обратную тенденцию. Стресса стало так много у всех, что важно его куда-то буферить. И поэтому алкогольный Новый год возвращается в этом году. Многие компании делают больше заказы алкоголя отметила Лоикова

Однако при этом на корпоративах сократилось количество случаев неподобающего поведения, добавила эксперт.

Я бы сказала, наверное, это все-таки культура поведения самих людей, люди не допускают таких ситуаций. Потому что они дорожат рабочим местом… Конкуренция очень высокая опять же на рынке, и люди это понимают и не готовы рисковать так объяснила она

HR-эксперт также рассказала, что уволить сотрудника только за неподобающее поведение на корпоративе нельзя.