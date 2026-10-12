Москва12 окт Вести.Законопроект об обмене черными списками дебоширов между авиакомпаниями носит профилактический характер, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья 3отов.

В конце сентября правительство концептуально поддержало внесенный в Госдуму законопроект, в котором предлагается разрешить авиакомпаниям обмениваться черными списками дебоширов. В нынешней редакции проекта предлагается разрешать включать в списки тех, кого наказали за мелкое хулиганство.

Ключевой момент - в профилактике. Человек, который понимает, что подобные меры так широко работают, уже не захочет вести себя буйно либо слишком рьяно проявлять свои эмоции. Нам бы очень хотелось, чтобы пассажиры знали об этих нормах, задумывались о своем поведении и во время полета соблюдали права пассажиров, которые находятся рядом с ними, и уважали бортпроводников отметил Илья 3отов

Он подчеркнул, что между проявлением эмоций и дебоширством есть тонкая грань, поэтому нарушения должны фиксироваться на фото, видео или аудио.

После принятия нормативного документа о черных списках произошло кратное снижение дебоширов, многие стали более спокойно вести себя на рейсах. Но чартерные рейсы - это другой сегмент. Там по-прежнему очень высокий показатель дебоша на борту. Мы его рассматриваем широко: это и курение на борту воздушного судна, и распитие алкогольных напитков после предупреждения. Подобные действия тоже, надеемся, в скором времени будут попадать [под нарушения], потому что до сих пор курение на борту воспринимается очень мягко и очень гуманно считает эксперт

Правительство сообщило, что поддержит законопроект при условии его доработки. Власти предложили установить не право, а обязанность авиакомпаний передавать сведения о дебоширах. Кроме того, предлагается поручить Минтрансу России прописать порядок обмена информацией и ведения реестра авиадебоширов, а также определить, какие сведения в него включать.