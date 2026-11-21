Москва21 ноя Вести.Покупателям нужно самостоятельно проверять, насколько реальна скидка на товар перед новогодними праздниками. По закону продавец не обязан подтверждать, что указанная ранее цена несомненно действовала. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права МГЮА им. Кутафина Максим Коростелев.

Продавец не обязан доказывать, что зачеркнутая цена когда-то реально действовала. Проверять приходится самому покупателю отметил Коростелев

По его словам, у крупных маркетплейсов фактически нет встроенных цен. Так, некоторые площадки убрали сумму из карточек товаров несколько лет назад, другие ограничили доступ к этому инструменту. Именно поэтому, считает эксперт, проще следить за ценами самостоятельно - добавить товары в избранное или сделать скриншоты за 2-3 недели до праздников, а затем сравнить стоимость.

Кроме того, можно использовать сторонние сервисы: браузерные расширения и приложения-трекеры. Они хранят историю цены и присылают уведомление, когда она снижается, напомнил Коростелев.

Он добавил, что в офлайн-магазинах ориентироваться на прежнюю стоимость товара помогут собственные чеки покупателя. В электронном виде они сохраняются в приложениях магазинов, а бумажный вариант можно отсканировать в приложении ФНС и узнать, сколько тот же товар стоил месяц назад.