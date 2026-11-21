Москва21 ноя Вести.Покупателю не стоит бояться приобретать товары на различных распродажах, если он может объективно оценить выгоду, а не поддаваться эмоциям. Подробнее о рисках участия в распродажах рассказал ИС "Вести" эксперт потребительского рынка, юрист Роман Харланов.

По его словам, заранее составленный список покупок и установленный денежный лимит позволяет снизить число импульсивных покупок, но другие риски сохраняются.

Один из таких основных рисков – это покупка лишнего. То есть часто скидки провоцируют на ненужные покупки, поэтому половина товара практически после сезона распродаж возвращается обратно, то есть в течение определенного срока люди ее возвращают. Второй, это риск столкнуться с некими уловками, то есть это искусственные ограничения, или завышенные старые цены, или скрытые какие-то условия. Третий риск – это когда вы покупаете товар с ограниченным сроком годности, то есть это, как правило, продукты либо косметика. И здесь вы должны убедиться в том, что вы успеете их использовать до того, как они испортятся рассказал Харланов

Ранее сообщалось, что алкоголь, красная икра и кондитерские наборы чаще других продуктов становятся объектами недобросовестных праздничных акций.