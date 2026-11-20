Эксперт Маслов: украинский вопрос решается не на АТЭС, а на других площадках

Эксперт объяснил, почему Украина не вошла в декларацию РФ, Китая и США Эксперт Маслов: украинский вопрос решается не на АТЭС, а на других площадках

Москва20 ноя Вести.Украинский вопрос не попал в декларацию РФ, Китая и США по итогам саммита в Шэнчжэне, так как он решается не в рамках АТЭС, а на других площадках. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

Это не тема саммита АТЭС, считает директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета.

Украинский вопрос решается на других переговорах, в другом составе, вот в Абу-Даби решается. И в этом смысле для форума в рамках АТЭС это не та тема, где нужно обсуждать все тонкости. Я уверен, что на закрытых встречах это все обсуждалось уверен эксперт

Он отметил, что Китай был "буквально вынут из переговорной обоймы" ранее, хотя он и предлагал свои способы урегулирования конфликта и даже назначил спецпредставителя по переговорам.

Я думаю, что как раз США хотели обсудить [Украину] в том плане, что надо принимать более решительные действия по прекращению [конфликта], в том числе и боестолкновений. Но, вероятно, не договорились. Поэтому, в общем, честно говоря, для стран Азии украинский вопрос - это не вопрос номер один. Вопрос номер один, и, скажем так, по большому счету, это, конечно, вопрос по Ближнему Востоку добавил Алексей Маслов

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не была основной темой встречи лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.