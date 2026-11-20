Стубб: Трамп убрал пункт об Украине из совместной декларации с Путиным и Си

США убрали пункт об Украине из декларации с РФ и КНР, утверждает Стубб Стубб: Трамп убрал пункт об Украине из совместной декларации с Путиным и Си

Москва20 ноя Вести.В мирной декларации, принятой лидерами РФ, США и КНР Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином якобы планировался пункт, касающийся Украины, но он был исключен из документа по требованию США, утверждает президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб добавил, что считает это решение правильным.

Формулировки там были неудачными, поэтому США удалили этот пункт цитирует президента Финляндии издание Helsingin Sanomat

Трехсторонние переговоры лидеров РФ, США и Китая прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

По их итогам главы государств приняли декларацию о мире, в которой выразили приверженность реформированию ООН, высказались за увеличение производства и поставок нефтепродуктов на мировой рынок, подтвердили неприемлемость ядерной войны и назвали принципы согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств основополагающими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Украина не была основной темой встречи трех лидеров в Шэньчжэне.