Москва17 июл Вести.На публичном выступлении об отставке министра обороны Украины Федорова Владимира Зеленского прикрыли защитным бронестеклом. В беседе с МК.RU профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ политолог Марат Баширов назвал это "спектаклем".

Я думаю, что никакой угрозы жизни Зеленскому в Киеве нет, пуля снайпера ему не грозит. Установленное бронестекло - это все для внешнего драматического эффекта, создания некой напряженной атмосферы. Чтобы показать западным партнерам, которые не дали ему денег на саммите НАТО, сверх того, что уже было выделено, вот, мол, как я вас тут защищаю, рискуя жизнью. То есть это спектакль совершенно точно считает профессор Баширов

Что касается кадровых перестановок, затронувших ключевые силовые ведомства, то, по мнению политолога, это напрямую связано с резонансным покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. И, соответственно, обвинениями в том, что в подготовке теракта участвовала Служба Безопасности Украины , и Главное управление разведки об этом знало.

Я думаю, что на саммите НАТО в Анкаре все эти вопросы с Зеленским обсуждались, ему было указано, что это недопустимо. В результате Зеленский запустил масштабную кадровую перезагрузку всего правительства и силового блока. Показал, что отреагировал, формально дистанцировавшись от преступления уверен политолог

Отстранение от должности министра обороны Михаила Федорова, по мнению эксперта, это уже вторая история, не связанная с силовиками и разведслужбами.