Эксперт Бардин: ЛЭП между Молдавией и Румынией нужна США для борьбы с ЕС

Эксперт объяснил, зачем США нужна ЛЭП между Молдавией и Румынией Эксперт Бардин: ЛЭП между Молдавией и Румынией нужна США для борьбы с ЕС

Москва7 окт Вести.Строительство высоковольтной линии электропередачи между Молдавией и Румынией необходимо Соединенным Штатам для борьбе в регионе с Европейским союзом и глобалистами. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал политолог, член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

По словам эксперта, администрация президента США Дональда Трампа решила более активно влиять на события в Молдавии и Румынии.

Теперь Трамп пытается в этом регионе начинать свою игру против Брюсселя и глобалистов. Первый шаг - это линия электропередач. С одной стороны, это забавно, с другой стороны, это, конечно, определенный заход в Молдавию людей Трампа, [вице-президента США Джей Ди] Вэнса сказал Бардин

Ранее стало известно, что строящаяся между Молдавией и Румынией ЛЭП получила название Trump liberty line в честь Трампа. На реализацию проекта американское правительство выделило безвозмездный грант в размере 130 миллионов долларов.