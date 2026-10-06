Новую высоковольтную линию электропередачи в Молдавии назвали в честь Трампа

Строящуюся ЛЭП между Молдавией и Румынией назвали в честь Дональда Трампа Новую высоковольтную линию электропередачи в Молдавии назвали в честь Трампа

Москва6 окт Вести.Новая высоковольтная линия электропередачи напряжением 400 кВ между Молдавией и Румынией получила название Trump liberty line в честь президента США Дональда Трампа.

На реализацию проекта американское правительство выделило безвозмездный грант в размере $130 млн, о чем сообщили в посольстве США в Кишиневе.

Строительство 190-километровой ЛЭП Страшены–Гутинаш станет третьим энергомостом, связывающим электросети двух стран. Разработкой проекта занимается специальная рабочая группа с участием Минэнерго Молдавии, компании Moldelectrica и американской корпорации Black & Veatch.

В дипмиссии США подчеркнули, что ввод новой линии призван укрепить энергетическую независимость Молдавии и расширить присутствие американских технологий в регионе.