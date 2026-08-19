Эксперт объяснила, зачем указывают гражданство в медкнижке Эксперт Левашова: гражданство в медкнижке указывают для контроля иностранцев

Москва19 авг Вести.Директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова в интервью ИС "Вести" объяснила, что указание гражданства в медицинской книжке – это вынужденная необходимость, чтобы контролировать иностранце.

Минздрав обновил правила ведения медицинских книжек. Ведомство намерено добавить в них новые графы – пол и гражданство. По словам эксперта, эти изменения позволят контролировать в том числе иностранных работников и предотвращать занос инфекций.

Въезжающие иностранные граждане, особенно впервые, нуждаются в более тщательном медицинском осмотре, и поэтому эта графа – это не прихоть, а вынужденная необходимость. Это делается осознанно, и я надеюсь, что это действительно окажет позитивное влияние сказала Левашова

Минздрав ранее продлил полный переход на электронные медкнижки до 1 сентября 2027 года. Эксперт отметила, что цифровой документооборот позволит работодателю быстрее получать информацию, это ускорит процесс трудоустройства.