Политолог Блохин: встреча с Уиткоффом и Кушнером прошла хорошо

Эксперт оценил визит переговорщиков США в обществе "царя санкций" в Россию Политолог Блохин: встреча с Уиткоффом и Кушнером прошла хорошо

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговорах в Москве могли обсудить с российской стороной все аспекты двусторонних отношений, включая экономические вопросы. Такое мнение ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил в комментарии изданию NEWS.ru.

По его словам, "экономика и политика вообще неразделимы", поэтому в составе американской делегации был ответственный за санкции чиновник американского Минфина Джин Ланг (его в СМИ прозвали "Царь санкций"), а также представители Совета нацбезопасности и Госдепа.

Блохин полагает, что в настоящее время не стоит ждать существенного прорыва по вопросу решения украинского конфликта. По мнению политолога, дальнейший ход переговоров определят итоги поездки американских переговорщиков в Киев.

Время покажет. Прошло хорошо с нами, а дальше они летят в Киев, а как там будет — надо посмотреть сказал Блохин

Американист добавил, что для урегулирования конфликта нужно смотреть, как прошли встречи с обеими сторонами.

5 сентября Москву посетили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. У них состоялся деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а потом они отправились на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремль. После этого американская делегация вылетела в Киев.