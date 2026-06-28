Москва28 июн Вести.Ошейниковые пекари внешне очень похожи на свиней. Есть и сходства в поведении, в частности, оба животных склонны к побегам. Об этом заявила ИС "Вести" ветеринарный врач Елена Комарова.

Несмотря на внешнее сходство, они относятся к разным семействам, имеют ряд физиологических отличий. Есть различия в форме и принципе роста зубов. Также в численности потомства в одном помете. Кроме того, отметила эксперт, ошейниковые пекари часто дробят землю пятаком.

У ошейниковых пекарей есть озорной пятак, которым они любят исследовать все вокруг… Для того, чтобы не допустить их побег, на некоторой глубине под землей имеется сетка, которая не позволяет им уйти куда не нужно сказала Комарова

Ранее зоолог Василий Алпатов заявил, что хомяки способны на так называемое эмоциональное заражение - чувствовать то же, что и собратья и даже хозяин. По его словам, эмпатия сильнее развита у социальных животных.