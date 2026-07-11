Эксперт Озертем рассказал о направлениях деятельности НАТО в ближайшие годы Эксперт Озертем пояснил, на что страны НАТО будут тратить оборонные средства

Москва11 июл Вести.На саммите НАТО в Анкаре обсуждалось, на что потратить выделенные денежные средства на оборонные расходы до 2032 года. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.

Он отметил, что саммит альянса в Анкаре стал наиболее важным событием после форума в Гааге, где государства-члены НАТО подтвердили готовность выделять по 5% ВВП на оборонные расходы до 2032 года. В Анкаре обсуждали как потратить эти средства.

Во-первых, похоже, союзники будут сосредоточены на ядерном сдерживании, обычных вооружениях, а также системах противоракетной обороны. Чтобы удовлетворять потребности вооруженных сил государств-членов, нужно последовательно наращивать производство. Подход в том, чтобы в этом процессе важную роль играли не только крупные компании, но и малые, средние предприятия. Во-вторых, делается акцент на трех других направлениях: возможности киберсферы, инфраструктура в космосе и потенциал беспилотных летательных аппаратов сказал Озертем

Также эксперт сообщил, что на следующие 5 лет предполагается выделить большие средства на БПЛА

А также подготовить в пять раз больше операторов беспилотников. Пр этом НАТО осознает, что после войны на Украине и эскалации в Персидском заливе возникла необходимость в быстром производстве вооружений и создании хорошо продуманные цепочки поставок внутри альянса. Это должно быть организовано скоординированным образом и с обеспечением оперативной совместимости. Поэтому они пытаются решить эту проблему. Есть несколько стран, обладающих необходимыми ресурсами добавил он

Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН им. академика Г.А. Арбатова Артур Демчук рассказал, что целью организации саммита НАТО было создание условий, исключающих вынос существующих межгосударственных противоречий в публичную плоскость, чтобы сохранить видимость единства альянса.