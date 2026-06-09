Эксперт Пельменев: при простое не по вине работника ему положены 2/3 зарплаты

Эксперт Пельменев назвал размер выплаты работнику при простое Эксперт Пельменев: при простое не по вине работника ему положены 2/3 зарплаты

Москва9 июн Вести.В случае простоя в работе не по вине сотрудника работодатель обязан выплатить ему 2/3 от средней заработной платы. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель начальника Управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев.

Эксперт указал, что размер выплаты не зависит от срока простоя. Он подчеркнул, что отсутствие работы – не повод оставить работника без средств к существованию.

Статья 157 Трудового кодекса четко говорит, если вины работника в простое нет, ему обязаны платить не менее двух третей средней заработной платы, если виноват работодатель, или двух третей тарифной ставки оклада, если причины экономические или форс-мажор. Совершенно не важно, длится это неделю или полгода - пока трудовой договор действует, и человек числится в штате, счетчик тикает. Длительный простой – это проблема бизнеса, а не повод оставить людей без средств к существованию заявил Пельменев

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин назвал выгодные даты для отдыха и способы законно увеличить отпускные. Как объяснил депутат, на выплату имеет влияние и производственный календарь.