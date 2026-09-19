Москва19 сенВести.Право несовершеннолетних на бесплатные занятия спортом закреплено федеральным законодательством, однако конкретный перечень льготников и порядок записи определяют регионы. Об этом в беседе с RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Эксперт отметил, что спортивная подготовка в бюджетных секциях и школах гарантирована каждому ребенку независимо от статуса семьи — при условии прохождения вступительного отбора и соответствия нормативам.
На льготной или бесплатной основе занятия в бассейнах и клубах предоставляются детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, сиротам, а также детям ветеранов боевых действий и участников СВО.
Услуга носит заявительный характер: подать документы можно через "Госуслуги", региональные порталы, МФЦ или обратившись напрямую в учреждение.