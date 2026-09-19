Как записать ребенка в бесплатную спортивную секцию или бассейн

Эксперт перечислил категории детей с правом на бесплатные секции в РФ Как записать ребенка в бесплатную спортивную секцию или бассейн

Москва19 сен Вести.Право несовершеннолетних на бесплатные занятия спортом закреплено федеральным законодательством, однако конкретный перечень льготников и порядок записи определяют регионы. Об этом в беседе с RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Эксперт отметил, что спортивная подготовка в бюджетных секциях и школах гарантирована каждому ребенку независимо от статуса семьи — при условии прохождения вступительного отбора и соответствия нормативам.

На льготной или бесплатной основе занятия в бассейнах и клубах предоставляются детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, сиротам, а также детям ветеранов боевых действий и участников СВО.

Услуга носит заявительный характер: подать документы можно через "Госуслуги", региональные порталы, МФЦ или обратившись напрямую в учреждение.