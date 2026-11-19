Москва19 ноя Вести.Характерной чертой современного ремонта стал минимализм. Об этом заявил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.

Он отмечает, что современный интерьер квартир становится более естественный, но при этом в нем все отчетливее звучат ностальгические мотивы.

Современный ремонт отбросил нарочитую демонстративность и громоздкость, но и не до конца принял тотальную стерильность хай-тека. Люди начали стремиться к тому, чтобы "настроить" пространство под свои вкусы и жизненные сценарии, вдохнуть в них больше "человечности" пояснил специалист

Он акцентировал внимание на том, что ремонтные работы выступают отражением своей эпохи, демонстрируя уровень технологического развития, вкусы общества и его скрытые опасения. Эксперт уточнил, что преобразования конца 1990-х - начала 2000-х годов принято называть "евроремонтом", и этот термин прочно закрепился как маркер финансового благополучия.

По его словам, период с 2000 по 2010 год прошел под знаком "Икеи". Как подчеркнул эксперт, именно тогда белые стены, светлый ламинат, серые диваны и открытые полки с минимальным декором превратились в универсальный эталон домашнего уюта. Однако, добавил он, из-за своей массовости этот стиль быстро стал безликим.

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