Экономист объяснил, в каком случае стоит рефинансировать ипотечный займ Экономист Овечкин: рефинансирование выгодно, если новая ставка ниже на 1,5 п. п.

Москва15 ноя Вести.Перекредитование ипотечного займа имеет финансовый смысл в том случае, когда новый процент по кредиту опускается как минимум на 1,5-2 процентных пункта ниже действующего, сообщил NEWS.RU глава ипотечного подразделения строительной компании Level Group Юлиан Овечкин.

Эксперт отметил, что заемщикам, которые ранее взяли ипотеку или потребительскую ссуду под высокий процент, стоит регулярно мониторить рынок и сопоставлять текущие условия со свежими банковскими предложениями.

Рефинансирование ипотеки особенно целесообразно рассматривать, когда разница между текущей и новой ставками составляет не менее 1,5-2 процентных пункта. Если заемщик оформил рыночную ипотеку на пике ставок под 20-21% годовых, ему стоит рассмотреть предложения по рефинансированию. Сейчас ставки по отдельным программам рефинансирования могут составлять от 17,5% в зависимости от банка сказал Овечкин

Эксперт пояснил, что, к примеру, разница между прежними 21% и новыми 18% составляет три процентных пункта. По его словам, при крупной сумме остатка долга это может обеспечить существенную экономию на ежемесячных платежах и сократить общую переплату на миллионы рублей. При этом эксперт подчеркнул, что важно учитывать оставшийся срок кредитования, размер задолженности и дополнительные расходы на оформление новой сделки.

Специалист подчеркнул, что при оценке выгоды необходимо принимать во внимание не только снижение процента, но и остаток задолженности, время до закрытия кредита, а также дополнительные затраты. По его словам, когда большая часть ипотечного займа уже погашена, перекредитование обычно становится экономически нецелесообразно.

На начальном этапе большая часть ежемесячного платежа приходится на проценты, поэтому снижение ставки дает более заметный эффект. Ближе к концу кредитования соотношение меняется, и выгода от перекредитования сокращается. Кроме того, если разница между ставками составляет менее одного процентного пункта, расходы на оформление новой сделки могут перекрыть экономию. добавил Овечкин

Экономист также отметил, что семьям, выплачивающим сразу несколько дорогих кредитов в разные числа месяца, стоит рассмотреть их консолидацию в единый заем. Однако, по мнению специалиста, нельзя оценивать выгоду такой сделки, глядя только на сумму ежемесячного взноса. Как пояснил эксперт, объединение потребительской ссуды и долга по кредитной карте в один долгосрочный кредит действительно снижает текущую нагрузку на бюджет, но в конечном счете способно привести к росту общей переплаты.

Ранее сообщалось, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин допустил корректировку ипотечных программ в 2027 году.