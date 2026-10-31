Эксперт: поиск тела Наговициной с помощью дронов будет стоить $1–1,5 тыс. в день Эксперт Эйкстер: поиск тела Наговициной дронами обойдется в $1–1,5 тыс. в день

Москва31 окт Вести.Поиски тела российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей в горах Киргизии, с использованием высотных дронов обойдутся примерно в 1–1,5 тыс. долларов в день. Об этом РИА Новости рассказал сооснователь компании-оператора высотных дронов Evernest Артем Эйкстер.

"День работ команды на поисковых работах обычно стоит примерно 1–1,5 тысячи долларов", — сообщил он.

Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — высочайшей точки Тянь-Шаня — на высоте около 7,2 тыс. метров. Несколько попыток спасти ее со стороны других альпинистов не увенчались успехом из-за сложных погодных условий, один из спасателей погиб. 27 августа 2025 года альпинистку признали пропавшей без вести.

Последнее место, где ее видели живой на видео с дрона, — наполовину разорванная палатка у подножия скалы Птица на гребне, ведущем к вершине. Остается ли тело там до сих пор, неизвестно. Место относительно защищено от ветра, и если палатка была надежно закреплена, вероятность, что она все еще там, высока. Однако ветра на гребне бывают такой силы, что способны унести даже надежно зафиксированную палатку, а сама альпинистка могла предпринять попытку спастись самостоятельно — в этом случае шансы обнаружить ее минимальны.

По мнению экспертов, эвакуировать тело Наговициной силами спасателей практически невозможно из-за высоты и крайне сложного рельефа. Рядом с предполагаемым местом находятся тела других альпинистов, и ни одна попытка их эвакуации не удалась.