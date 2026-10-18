Москва18 окт Вести.Киргизская компания-оператор высотных дронов Evernest готова оказать помощь в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы, сообщил РИА Новости сооснователь компании Артем Эйкстер.

Мы готовы рассмотреть участие в такой операции в пределах наших технических возможностей и при координации с ответственными спасательными службами и альпинистами пояснил он

Высокопоставленный представитель компании отметил опыт Evernest в вопросах высокогорной логистики и участия в поисковых работах. По его словам, их дроны могут быть полезны при разведке, обследовании маршрутов, доставке оборудования, техническом сопровождении наземных групп, обеспечении связи.

Что касается поисков тела Наговициной, Эйкстер указал, что необходимо изучить прежде всего координаты предполагаемого местонахождения, рельеф, доступные точки запуска и погодные окна.

Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, самой высокой точки Тянь-Шаня, 12 августа 2025 года. В это время альпинистка находилась на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Несколько раз ее пытались спасти, но безуспешно. Наговицину признали пропавшей без вести 27 августа 2025 года. Вопрос о спуске ее тела пока остается нерешенным.