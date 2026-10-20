Эксперт: БПЛА при эвакуации Наговициной может быть эффективнее, чем вертолет

Эксперт рассказал, можно ли эвакуировать тело Наговициной с помощью беспилотника Эксперт: БПЛА при эвакуации Наговициной может быть эффективнее, чем вертолет

Москва20 окт Вести.Применение беспилотников во время операции по спуску тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы может быть дешевле и эффективнее, чем использование вертолета. Об этом РИА Новости рассказал основатель компании-оператора высотных дронов Evernest Артем Эйкстер.

По его словам, использование дронов в ходе разведывательной экспедиции экономически оправдано. Такая техника может осуществлять разведку, доставлять альпинистам грузы и сопровождать спасателей.

Опираясь на наш опыт, могу предположить, что этот этап работы с большой вероятностью окажется сильно эффективнее и дешевле работ на вертолете сказал Эйкстер

Однако для принятия решения о привлечении беспилотников к эвакуации тела погибшей альпинистки потребуются дополнительные исследования, поскольку это задача совершенно иного масштаба, и самым дорогим ресурсом в данном случае будет не дрон, а человеческая жизнь, отметил собеседник агентства.

Наталья Наговицина сломала ногу в горах Тянь-Шаня 12 августа 2025 года. В это время альпинистка находилась на пике Победы на высоте 7200 метров над уровнем моря. Было предпринято нескольких попыток спасти ее, но все они оказались безуспешными. 27 августа 2025 года Наговицину признали пропавшей без вести, а вопрос о спуске ее тела до сих пор не решен.