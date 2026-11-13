Эксперт предложил квотировать рабочие места в Арктике для женщин Эксперт: необходимо создавать возможности для женщин в Арктике

Москва13 ноя Вести.Женщины-специалисты могут работать в Арктике, но для их привлечения необходимо выработать особый набор мер, включающий квотирование рабочих мест. Об этом РИА Новости сообщил координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Он предложил, устанавливать квоты на уровне до 40% — в зависимости от специальности, а также предоставлять поддержку женскому бизнесу и общественным инициативам.

Необходимо создавать женщинам широкие возможности для работы, поощрять женский бизнес с помощью преференций, поддерживать общественные инициативы​​​. Необходимы дополнительные возможности для образования, получения медицинских услуг отметил Воротников

Он добавил, что нередко женщины перебираются на Север вслед за мужьями. Однако им бывает трудно найти там работу, поскольку многие отрасли Арктики традиционно связаны с мужскими профессиями.

Воротников считает, что в последние годы роль женщин в Арктике возрастает. Они участвуют в управлении макрорегионом и руководят предприятиями. По его словам, в правительстве Мурманской области большинство руководящих должностей занимают представительницы прекрасного пола, а недавно Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном ледокола.

Он также напомнил, что в северных регионах для женщин предусмотрены сокращенная рабочая неделя и ранний выход на пенсию, а в Арктике и на Дальнем Востоке для них действуют специальные образовательные программы.