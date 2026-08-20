Москва20 авг Вести.Для того, чтобы дать толчок развитию отрасли по производству льна необходимо вернуть ее государственное регулирование, а также обеспечить господдержку. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал доктор технических наук, директор ФГБНУ "Федеральный научный центр лубяных культур", член-корреспондент РАН Роман Ростовцев.

Он отметил, что лидирующие позиции в производстве льна занимает Франция, по производству пряжи - Индия и Китай. Для России льняная отрасль - одна из немногих, где есть полная зависимость от третьих стран. Однако исправить эту ситуацию можно. Для этого необходимо поддержка льняного промысла, а также требуется заинтересовать потенциальных производителей.

Здесь нужно государственное регулирование в отрасли, которое мы все-таки утратили. Например, сейчас у нас выращиванием занимается Минсельхоз, переработкой Минпромторг, научное обеспечение Минобрнауки. В СССР, например, всем этим занималось Министерство текстильной в дальнейшем легкой промышленности. Это вот первое. Второе — необходимо заинтересовать потенциальных сельхозпроизводителей в производстве льна. А вот здесь вот могут быть проблемы, потому что инвестиционный порог входа на рынок он достаточно высок. То есть необходимы большие первоначальные финансовые вложения. Это и строительство новых зданий, покупка узкоспециализированной техники, оборудования, подготовка кадров. К тому же у нас в стране, по сути дела, сейчас нет промышленного производства техники для возделывания льна. Необходима госпрограмма, учитывающая все особенности этой отрасли и все те проблемы, о которых вот мы говорим объяснил Ростовцев

Он добавил, что целесообразнее было бы возделывать лен в крупных хозяйствах.

Это обусловлено тем, что он требует четырехпольного, а лучше семипольного севооборота. Если чаще сеять лен по льну, то есть из года в год, то возникают риски заражения его болезнями-вредителями многократно. Плюс, каждая культура берет из почвы больше, какая-то культура больше азота берет, ну, определенные элементы, почва истощает. Ну, минимум раз в четыре года... Сейчас же у нас основные сельхозтоваропроизводители — это аграрные холдинги. Это большие предприятия, которые возделывают десятки тысяч гектаров земли, а, например, для обеспечения одного льнозавода сырьем необходимо порядка полутора тысяч гектаров льна. И вот без них нам, я думаю, здесь не обойтись. Но здесь опять же возникает вопрос: как их заинтересовать, чтобы они этим начали заниматься? И какие будут меры поддержки и так далее? дополнил доктор технических наук

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