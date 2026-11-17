Москва17 ноя Вести.Специалист по пищевой безопасности Дон Шаффнер в беседе с The Washington Post предупредил, что некоторые ошибки на кухне, например, разморозка рыбы в пакете, могут привести к заражению ботулизмом.

Вакуумная упаковка рыбы - идеальный рецепт ботулизма. Чтобы избежать риска, перед разморозкой надо достать рыбу из пакета и обеспечить приток кислорода к ней предупредил эксперт

Опасность также могут представлять запеченная в фольге картошка, которую хранили при комнатной температуре, а также домашние консервы. Еще одна фатальная ошибка -давать мед детям младше года. В нем также могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, которые не опасны для взрослых, но вызывают ботулизм у маленьких детей.

Ранее офтальмолог объяснила, что двоение в глазах также может быть признаком ботулизма.