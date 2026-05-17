Биолог Савченко: контакт с белками и сусликами может привести к хантавирусу

Москва17 мая Вести.Прямой контакт с белками и сусликами может привести к инфицированию хантавирусом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета Петра Савченко.

В материале сказано, что отдыхающие на природе россияне порой кормят с рук белок и сусликов. Агентство пишет, что суслики стали одним из символом города в популярном месте отдыха в Красноярске – на острове Татышев.

По словам Савченко, основным носителем хантавируса являются грызуны, а именно мыши и крысы. При этом он уточнил, что суслики и белки – в меньшей степени.

Но возможность подхватить инфекцию от них есть - при прямом контакте, либо когда подкармливает где-то рассказал эксперт

Савченко уточнил, что чаще всего заражение человека происходит, когда он на даче, в гараже, в сарае или на чердаке занимается уборкой и вдыхает пыль с частицами выделений грызунов.

Собеседник журналистов добавил, что в Сибири в целом эпидемиологическая ситуация благополучная, хотя в Красноярском крае были природные очаги инфекции.

