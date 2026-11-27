Москва27 ноя Вести."Радиоточка 2.0", в отличие от кабельной сети, может передавать информацию по беспроводным каналам связи. В случае если систему запустят, привычной квартирной радиоточке придет на смену умная колонка. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель директора АНО "Платформа Национальная Технологическая Инициатива" Никита Уткин.

Мне кажется, это интересный поворот, потому что можно использовать какие-либо протоколы беспроводной связи для того, чтобы через "Радиоточку 2.0" - актуализированную - доводить информацию, например, до домашних ассистентов, умных колонок. Это не потребует ломать стены, тащить километры проводов, и главное, что гражданин сам в этом заинтересован. Умные колонки третий год - один из самых желанных технологических девайсов в подарок отметил Уткин

Почти половина (48%) участников опроса, проведенного одним из российских СМИ, заявили, что радиоточка им не нужна. По их словам, они отказались от проводного радио и не планируют подключать его снова, поскольку не слушают радио и считают такой канал информации неудобным. Некоторые респонденты отметили, что отказались от радиоточек еще около 20 лет назад.