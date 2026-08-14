Москва14 авг Вести.Американская система предупреждения о ракетном нападении, которая должна прикрывать страну от возможных пусков со стороны других стран, небоеспособна. Об этом ИС "Вести" заявил доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин, комментируя призыв США и еще 40 стран уведомлять о пусках баллистических ракет за сутки.

По его словам, этот призыв сделан для отвлечения внимания, поскольку сейчас у США очень много проблем, одна из которых – Ближний Восток.

Система предупреждения о ракетном нападении американская, которая, по идее, должна прикрывать страну от всех возможных пусков с территории России, с территории Китая, ну, предположим, Северной Кореи … получается, что она небоеспособна … Почему такую подачу организовали американцы? Потому что они понимают, что их система несовершенна. То есть опыт боевого применения и построения вообще системы противоракетной обороны и раннего предупреждения о ракетном нападении на примере Ближнего Востока, хотя казалось, у американцев … самолеты-разведчики и спутники … Ничего не помогло даже в противодействии банальным, с точки зрения технологий, баллистическим ракетам средней дальности, которые Иран изготавливает десятками, сотнями и даже тысячами и систематически их пускает сказал он

Ранее сообщалось, что группа из 41 государства выступила с совместным призывом к мировому сообществу, в особенности к ядерным державам, заблаговременно уведомлять о запусках баллистических ракет и ракет-носителей. Документ, опубликованный на сайте постоянного представительства США при ООН, предусматривает необходимость предварительного уведомления о предполагаемых пусках не менее чем за 24 часа.