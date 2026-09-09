Эксперт раскрыл, кто на самом деле придумывает фейки о грядущем поражении РФ Американист Бенедиктов: публикации в СМИ о победе Украины придумывают спецслужбы

Москва9 сен Вести.Фейковые новости в западных СМИ о победе Украины и поражении России придумываются не журналистами, а представителями спецслужб и специалистами в области ведения информационных войн. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

По его словам, по качеству создания фейковых информационных материалов англичане обходят своих американских коллег.

Это все на самом деле придумывается, конечно, не журналистами. Это придумывается в фабриках мысли… допустим, спецслужбы, MI6 и так далее. В общем, там хватает на самом деле таких центров, которые профессионально занимаются такого рода пропагандой, а потом уже там всевозможные газеты… разносят это все по умам обывателей по всему миру рассказал Бенедиктов

Ранее сообщалось, что на Украине специально создают фейковый контент, маскируя его под утечку секретных переговоров, чтобы завоевать внимание пользователей в сети и распространять ложную информацию.