Эксперт раскрыл, на что готов пойти Лондон ради унижения РФ Эксперт Бенедиктов: Британия готова сидеть без света и тепла ради поражения РФ

Москва9 сен Вести.Великобритания является главным врагом России в украинском конфликте, англичане в значительной степени хотят нынешней войны, которую они ведут чужими руками. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

По его словам, Британия намерена нанести унизительное поражение России руками киевского режима, при этом ее собственные граждане будут испытывать проблемы с обеспечением своих базовых потребностей.

Наш главный враг в войне с Украиной – это, на самом деле, Лондон. И они, конечно, намерены нанести нам унизительное поражение. Для этого они будут делать абсолютно все. Они будут сидеть без света, без тепла, я имею в виду, конечно, рядовых англичан. Они будут максимально ужиматься в каких-то своих повседневных расходах, но они будут спонсировать киевский режим объяснил Бенедиктов

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены выделить 100 млн фунтов стерлингов (11,7 млрд рублей) для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot.