Эксперт раскрыл возможные планы экс-министра армии США в отношении Украины Политолог Кортунов: Дрисколл видит в Украине полигон для испытания технологий

Москва13 сен Вести.Бывший министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл рассматривает украинскую территорию в качестве полигона для испытания военных технологий. Такое мнение высказал эксперт Международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов.

В беседе с NEWS.ru он высказал сомнение по поводу того, что Дрисколл озабочен судьбой Украины.

Но он действительно считает себя, если не пророком, то, по крайней мере, крупным экспертом по военным инновациям. Поэтому для него Украина - это, скорее, полигон отработки новых технологий и новых правил ведения боевых действий сказал Кортунов

Ранее стало известно, что Дрисколл посетил Киев, где состоялось его первое публичное выступление после ухода с должности. По информации телеканала CBS News, в украинской столице экс-министр принял участие в мероприятии вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, занимающимся поставками беспилотников Украине.