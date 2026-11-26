Москва26 ноя Вести.Законопроект, который позволит разграничить срок обнаружения недостатков проданного товара и срок исковой давности, защитит покупателей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому покупатели смогут обращаться в суд и после истечения гарантийного срока, если недостатки товаров были обнаружены в его пределах. Документ таким образом разграничивает срок обнаружения недостатков товара и срок исковой давности.

То есть даже если нет гарантийного срока, то потребитель вправе предъявлять претензии по качеству минимум в течение двух лет… Для потребителя появляется своего рода минимальная предусмотренная законом гарантия. И плюс дополнительно акцентируется внимание на том моменте, с которого будет происходить исчисление этих сроков на момент предъявления претензии. То есть, по большому счету, речь идет о развитии и закреплении тех гарантий, которые уже сейчас предусмотрены законодательством о защите прав потребителей для граждан объяснил Павлов

Он добавил, что распределение обязанностей по доказыванию того, что товар некачественный, четко зависит от наличия гарантии.

В пределах гарантийного срока доказывать потребителю ничего не требуется, ему достаточно изъявить претензию. Если гарантия не установлена или если она истекла, то тогда наряду с предъявлением претензии, необходимо доказать, что недостаток, который выявлен потребителем, является производственным отметил эксперт

В случае принятия этого закона срок исковой давности будет исчисляться со дня, когда недостатки были обнаружены.