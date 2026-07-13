Эксперт рассказал, для чего Зеленский может использовать инцидент в Вишневом Эксперт Кошкин: заявлениями о Вишневом Зеленский начал предвыборную кампанию

Москва13 июл Вести.Заявлениями об инциденте в городе Вишневое Киевской области глава киевского режима Владимир Зеленский начал предвыборную кампанию. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор наук Андрей Кошкин.

Ранее Зеленский признал, что взорвавшийся 6 июля склад с боеприпасами в Вишневом разместили среди жилых кварталов, из-за этого 91 дом оказался полностью разрушен, еще почти 300 получили повреждения. Из Вишневого эвакуировали около 600 человек. Глава киевского режима потребовал объяснений, почему склад с боеприпасами оказался в этом месте. Он также пообещал привлечь к ответственности виновных.

Зеленскому сегодня приходится проявлять себя как отца нации. Который заботится о жизни каждого украинца. Показывает, что он переживает, и делает все для сохранения жизни сограждан...Уже идет некая подготовка к еще не объявленной выборной кампании. Зеленский надеется в ней победить, исходит из этого плана, и убирает потенциальных соперников-силовиков такими заявлениями о размещении складов там, где массовая гражданская застройка объяснил Кошкин

Эксперт предположил, что в ходе предвыборной информационной кампании Зеленский будет обвинять во всех проблемах Украины "кого угодно, кроме самого себя".